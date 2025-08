Elisabetta Dami in visita alla sede dei Rangers D’Italia di Sanremo

Giornata speciale per il Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia, che ha avuto l’onore di accogliere la dottoressa Elisabetta Dami, nota al pubblico come “la mamma di Geronimo Stilton”, il topo giornalista protagonista di una delle serie editoriali per ragazzi più amate in tutto il mondo.

Un’autrice tra volontari

Socia sostenitrice dell’associazione, la scrittrice ha visitato ieri la sede dei Rangers a Sanremo, accompagnata dal presidente nazionale Lorenzo Prette e da un gruppo di volontari. L’incontro ha rappresentato un momento di conoscenza e approfondimento delle attività che i Rangers svolgono quotidianamente in favore della comunità, dell’ambiente e della tutela animale.

Ambiente e valori condivisi

Durante la visita, Dami ha espresso apprezzamento per l’impegno dei volontari e il forte spirito civico che anima le azioni dell’associazione. I Rangers d’Italia operano da anni con passione e dedizione, presidiando il territorio, educando alla sostenibilità e intervenendo nelle emergenze ambientali.

Un ponte tra immaginazione e realtà

La presenza dell’autrice ha sottolineato un legame ideale tra il mondo dell’infanzia e i valori della responsabilità civile. I personaggi nati dalla fantasia di Dami — da Geronimo Stilton a Tea e Benjamin — promuovono nei loro libri messaggi di solidarietà, rispetto e attenzione all’ambiente, in piena sintonia con la missione dei Rangers.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e ispirazione, con foto ricordo e tanti sorrisi, lasciando il segno di un evento che ha unito letteratura e volontariato in nome del bene comune.