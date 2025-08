Trasporto pubblico a Ventimiglia, il consiglio comunale boccia la mozione della minoranza (Foto)

Discussa in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione presentata dalla minoranza sulla carenza del servizio di trasporto pubblico affidato alla Riviera Trasporti.

"Il diritto alla mobilità è un diritto che deve essere garantito a tutti, in particolar modo alle persone che hanno un disagio. Deve essere di interesse sociale. Abbiamo sottolineato anche l'impatto sociale e politico" - illustra il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci che ha sottoscritto - "Chiediamo di intraprendere ogni azione utile con la Riviera Trasporti e prevedere finanziamenti comunali affinché le lacune siano colmate. Chiediamo che l'amministrazione si faccia parte attiva per garantire mezzi più decorosi per la città di Ventimiglia".

Anche la maggioranza presenta, all'inizio della seduta, una mozione sul trasporto pubblico. "Presentiamo una mozione come maggioranza perché non si può accettare che su un tema così importante si continui a fare demagogia. Il tema del trasporto pubblico locale oggi è una delle più grandi sfide" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Vogliamo dare una visione concreta perché il trasporto pubblico non si salva con le strumentalizzazioni ma con le azioni e concretezza. Si può accettare un contributo ma non si può accettare l'ipocrisia politica, che cosa avete fatto prima per evitare la situazione in cui siamo ora? E' un miracolo che i bus circolino ancora. Abbiamo salvato la società per garantire il lavoro a tutte le famiglie che lavorano per Rt e poi per gli utenti. La Provincia e la società ha intrapreso un lungo percorso per l'affidamento in house. Dal 1 luglio è in essere l'affidamento in house e non date nemmeno tempo alla società di mettere in atto il nuovo affidamento. Abbiamo previsto una rimodulazione delle corse ma qualora si vogliano integrare e introdurre ulteriori corse potrà certamente avvenire. Abbiamo manifestato la volontà di ascoltare i cittadini. Abbiamo previsto l'acquisto di nuovi bus. A qualcuno fa comodo strumentalizzare tutto forse anche per le imminenti elezioni provinciali".

"La Provincia di Imperia ha valutato che tra le possibile possibilità quella in affidamento in house quella più efficiente" - interviene l'assessore Milena Raco - "L'amministrazione è al corrente delle problematiche ed è impegnata a risolvere la situazione. E' stato approvato un nuovo accordo di programma che ha visto uno sforzo da parte di tutte le amministrazioni comunali coinvolte. Questa amministrazione ha calendarizzato incontri con i comitati dei quartieri per proporre alla Riviera Trasporti delle esigenze dei cittadini. Andremo a trovare soluzioni più consoni riguardo a spostamenti degli orari. Per quanto riguarda la pulizia dei mezzi il nuovo servizio è partito da solo un mese ed è perciò presto per vedere dei risultati comunque stiamo vigilando e vigileremo per garantire ai cittadini un elevato standard di qualità. Mi sento di dare un parere negativo alla mozione presentata dalla minoranza ma parere favorevole alla mozione presentata dal consigliere comunale Amarella".

"Ringrazio l'assessore per la relazione storica sui progetti" - replica il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non capisco però la conclusione. Perché vota contro la nostra mozione per poi votare a favore della mozione per la maggioranza. Non capisco dove sta la strumentalizzazione. Lo sappiamo chi c'era prima, nessuno lo nega, ora stiamo affrontando un problema che riguarda i nostri cittadini. Non capisco dove sta la questione politica. Secondo me le due mozioni si potrebbero integrare".

"E' un problema molto importante" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Per anni c'erano più impiegati che autisti nel trasporto pubblico locale. Chi ha fatto la storia la dentro non siamo noi. L'azienda è in crisi, le corse saltano perché non ci sono gli autisti. Avete pensato che tagliando qualcosa si sarebbe risparmiato ma le persone rimangono sempre a piede. Si devono razionalizzare le corse ma non si devono lasciare le persone per terra. Quello che proponente con la vostra mozione è esattamente quello che abbiamo chiesto noi. Sulla questione di manutenzione e pulizia: a Ventimiglia non si fanno più né manutenzioni né pulizia perché il nuovo deposito non lo permette. Rt nella storia faceva un servizio pubblico che andava oltre le persone: portava il latte, il pane e i giornali nei paesi dell'entroterra. Le corse si spostavano da est a ovest, vi consiglio di incrementare anche il servizio da nord a sud".

"Nei tre anni della mia presidenza i bilanci sono sempre stati, di poco, sempre in attivo. Oggi purtroppo vive solo di proventi della Regione e delle piccole percentuali dei comuni che hanno aderito in provincia" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Ci stiamo rendendo che il servizio non funziona. La Riviera Trasporti deve essere rilanciata e lo si può fare con finanziamenti non con le parole. Il trasporto pubblico su gomma è il servizio più usato dai cittadini. La carenza dei mezzi ha ricadute sulla vita sociale e lavorativa dei cittadini. Abbiamo parlato solo sulla necessità di modificare il servizio che ora non va bene. Noi abbiamo fatto il massimo per garantire la professionalità dei dipendenti, sviluppare il turismo, aumentare gli incassi e dare nuovi mezzi. Come mai è arrivata a questi livelli? Sono state fatte delle scelte discutibili, come acquistare le linee del cuneese. Si è fatta una politica di investimenti che si sono rilevati dei costi aggiuntivi. Bisogna controllare che sia efficiente".

"Un giorno arrivò una petizione, firmata da 200 persone, che richiedeva di ripristinare il servizio Sant'Antonio e Villatella. Attivammo il servizio e mettemmo come presupposto di controllare le frequentazioni, cioè gli utenti che usavano il servizio. Visto che nessuno lo usava abbiamo in seguito deciso di sospendere il servizio, visto che no aveva alcun senso" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Non possiamo usare altre tipologie o aziende perché potremmo risolvere con un servizio a chiamata queste situazioni che sarebbero molto più gradite. In certi casi sono numeri irrisori, bisogna aprire un ragionamento con Riviera Trasporti a livello comprensoriale perché con molto meno potremo dare molto di più".

"Non ci sarebbe da discutere" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Tantissimi cittadini ci hanno chiamato perché c'è un disagio. Se l'amministrazione riesce a risolvere sarò il primo a dire 'bravi'".

"Non vedo perché non si uniscono le due mozioni e si votano all'unanimità perché le finalità sono quelle" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea.

E' stata perciò bocciata la mozione presentata dalla minoranza mentre è stata approvata la mozione proposta dalla maggioranza.