Ciclabile della Riviera dei Fiori: la Liguria celebra l'oscar italiano del cicloturismo 2025

“Regione Liguria è consapevole dell’importanza della pista ciclabile della Riviera dei Fiori, infatti ha investito in maniera concreta e continuativa nella sua promozione, riconoscendone fin da subito il potenziale strategico per lo sviluppo del cicloturismo. Proprio grazie a queste azioni di valorizzazione – che hanno incluso campagne mirate, presenza nelle fiere turistiche, sinergie con il sistema ricettivo locale e una candidatura ufficiale al Green Road Award – la Regione ha portato la Cycling Riviera – Parco Costiero Riviera dei Fiori a ottenere un importante riconoscimento a livello nazionale: l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2025. Questo premio non è solo una medaglia al valore, ma il risultato tangibile di un lavoro coordinato tra enti pubblici, operatori e territorio, finalizzato a promuovere un turismo sostenibile a forte impatto economico. Inoltre, il riconoscimento ha garantito una straordinaria visibilità mediatica su tutte le principali reti televisive nazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine della Liguria come destinazione turistica attenta alla qualità e all’ambiente”. Lo ha detto l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, rispondendo così ad Asshotel e Assoturismo aderenti a Confesercenti.



“Continueremo su questa strada – ha aggiunto Lombardi – e ci impegneremo ancora di più, convinti che la ciclovia rappresenti non solo un’infrastruttura di mobilità cosiddetta dolce, ma anche un volano per l’economia turistica del ponente ligure e dell’intera regione. Accolgo favorevolmente la richiesta di incontro avanzata dalle associazioni di categoria per confrontarci e coordinare insieme alla DMO locale Destination Management Organization) azioni ancora più mirate sul territorio, nell’interesse di un turismo di qualità e della valorizzazione delle eccellenze locali”.