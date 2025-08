Un mezzo pesante in fiamme all’interno di una galleria dell’autostrada Torino-Savona (Foto)

Aggiornamento delle ore 16.55. La società autostradale comunica che "a breve la Polizia Stradale inizierà ad accompagnare in contromano la sacca di traffico bloccato verso l'uscita di Niella".***

Un mezzo pesante in fiamme è la causa della chiusura di un tratto dell’autostrada Torino-Savona. L’incendio si è verificato all’interno della galleria Gai dei Monti, a sud del casello di Mondovì. Al momento non è nota l’eventuale presenza di feriti. L’autostrada A6 risulta quindi chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Mondovì e Niella Tanaro

In direzione Torino è possibile rientrare alla stazione di Mondovì percorrendo prima la Strada Provinciale 314 poi la Strada Provinciale 12 e infine la Strada Statale 12. In direzione Savona è possibile rientrare alla stazione di Niella Tanaro percorrendo prima la Strada Statale 12, poi la Strada Provinciale 12 e quindi la Strada Provinciale 314.