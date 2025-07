Cooking show, tradizione e musica: 'Un mare di sapori' anima il lungomare di Bordighera (Foto e video)

Tre giorni di cucina ligure tra tradizione e innovazione al centro dell'edizione 2025 di 'Un mare di sapori'. La manifestazione enogastronomica, che ha riunito i migliori ristoratori locali che hanno dato vita a un itinerario del gusto dove ogni piatto è diventato omaggio alla tradizione ligure rivisitata con creatività, ha animato il lungomare di Bordighera.

In tanti hanno partecipato all'evento, ideato da Confcommercio Bordighera e dal comune di Bordighera con il patrocinio della Regione Liguria, quest'anno è giunto alla decima edizione. "Tre giorni intensi, emozionanti e ricchi di sapori hanno animato il lungomare di Bordighera, regalando al pubblico un’esperienza unica all’insegna della cucina, della tradizione e della convivialità. Dai cooking show con gli chef stellati Stefano Boglione, Massimo Camia e Fabio Ingallinera alla spettacolare competizione del pesto diretta dal 'Re del Pesto' Roberto Panizza, il pubblico ha potuto vivere eventi di altissimo livello" - commenta Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio Bordighera - "Un plauso va ai veri protagonisti della rassegna: i ristoratori che hanno portato in scena le eccellenze del territorio con piatti sapientemente cucinati e reinterpretati con passione, creatività e rispetto per la tradizione. Un sentito ringraziamento va a chi ha reso tutto questo possibile: al comune di Bordighera, partner fondamentale delle manifestazioni estive Confcommercio; alle maestranze comunali per il lavoro tecnico e logistico impeccabile; a Teknoservice, per la collaborazione organizzativa e il supporto tecnico; alla polizia locale, per la gestione della sicurezza e della viabilità; alla Protezione civile, all'Arma dei carabinieri e alla Croce Rossa, per l’assistenza, la presenza costante e il servizio. Un ringraziamento speciale a Fabio Perri che con la sua azienda Intesa Grandi Impianti ha messo generosamente a disposizione le attrezzature professionali per la realizzazione dei cooking show ma anche a Olio Roi, a Domus Immobiliare, a PicconAlbicocco, a Mondocarta e alla Pescheria Biancheri. Un grazie affettuoso e speciale va a Romolo Giordano, anima culturale dell'evento, che ha curato con passione e competenza il cast degli chef stellati e la competizione del pesto, offrendo al pubblico momenti di alta qualità gastronomica e narrativa; a Piero e Davide Sattanino e ai sommelier ASPI che hanno guidato ogni sera le degustazioni, accompagnando i sapori del territorio con competenza, offrendo al pubblico un viaggio sensoriale tra i vini del territorio e valorizzando l'abbinamento perfetto con i piatti proposti. Un Mare di Sapori si conferma una manifestazione che va oltre il cibo: è una celebrazione della comunità, delle eccellenze locali e della passione condivisa. Arrivederci al 2026, con nuove idee, nuovi sapori e lo stesso spirito di squadra!".