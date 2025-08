Sanremo: terminato con la scuola estiva 'A piedi nudi' un mese di iniziative dell'associazione 'I Deplasticati' (Foto)

Si è concluso ieri, con la scuola estiva ‘A piedi Nudi’, un mese intenso di attività sul territorio di Sanremo, promosse dall’associazione ‘I Deplasticati’, che a luglio ha coinvolto oltre 100 bambini, compresi quelli del ‘Camp Gioca Estate - Scendi in campo’ del Rugby Sanremo e di alcune spiagge di Sanremo, in momenti di cittadinanza attiva e cura dell’ambiente.

Durante il mese, sono state organizzate numerose uscite per la pulizia di spiagge e strade cittadine, che hanno portato alla raccolta di oltre 500 kg di rifiuti. Un gesto concreto che ha permesso a tanti bambini di toccare con mano l’impatto dell’inquinamento e di prendere parte in prima persona alla tutela del proprio territorio. Al centro delle attività, sempre il rispetto per il mare: è stato ricordato che il nostro tratto di costa fa parte del Santuario Pelagos, un’area marina protetta che ospita una biodiversità preziosa ma vulnerabile, minacciata ogni giorno da tonnellate di rifiuti.

Durante gli incontri è stato sottolineato un dato preoccupante: in Italia si stima l’abbandono di oltre 17 miliardi di mozziconi di sigaretta ogni anno. Ogni filtro può impiegare anche 10 anni a degradarsi e rilascia sostanze tossiche e microplastiche, finendo nei fiumi e nei mari. A livello globale, si producono oltre 400 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, e fino a 12 milioni di tonnellate finiscono direttamente in mare, soffocando la fauna marina e minando la salute degli ecosistemi.

Con questo ciclo di iniziative ‘I Deplasticati’ continuano a promuovere un messaggio semplice ma essenziale: il rispetto per l’ambiente si costruisce con l’esempio, l’impegno e la partecipazione concreta, fin da piccoli.