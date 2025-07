Cinema in giardino a Bordighera: un doppio appuntamento tra musica e risate

Domenica 3 agosto e martedì 5 agosto a Bordighera doppio appuntamento con Cinema in Giardino, la rassegna ad ingresso gratuito che porta la magia del grande schermo ai Giardini Lowe di via Vittorio Veneto.

Alle ore 21.20 di domenica 3 agosto sarà proiettato “Enzo Jannacci: Vengo anch’io”, documentario in cui lo stesso artista racconta la sua vita e carriera, tra musica e ironia, restituendoci il ritratto autentico del suo genio eclettico.

Martedì 5 agosto, invece, sempre alla stessa ora sarà la volta de “La guerra dei nonni”: lo spettacolo, inizialmente in programma lo scorso 6 luglio, era stato rimandato a causa del forte vento. Cambia la data ma non il divertimento, con una trama divertente e coinvolgente. Una famiglia tranquilla si trova infatti stravolta quando Gerri, il nonno materno, è affiancato dall'esuberante Tom, nonno paterno: tra i due nasce una competizione senza esclusione di colpi per conquistare l'affetto dei nipoti.

Cinema in Giardino proseguirà poi fino al 31 agosto, con una programmazione pensata per andare incontro ai gusti di ogni età:

· Domenica 10 agosto – Sing 2 – Sempre più forte (2021)

· Domenica 17 agosto – Il grande giorno (2022)

· Domenica 24 agosto – Mummie: a spasso nel tempo (2023)

· Domenica 31 agosto – Assassinio sull’Orient Express (2017)