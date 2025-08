Sanremo, strada San Martino: interpellanza di Fratelli d’Italia sulla rete fognaria

Strada San Martino torna al centro dell’attenzione per gravi disagi legati alla rete fognaria, che da tempo provoca fuoriuscite di liquami e problemi igienico-sanitari. A sollevare la questione è stata la consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Balestra, con un’interpellanza rivolta al sindaco e alla giunta comunale.

"I residenti lamentano disagi consistenti sia per la sicurezza stradale che per l’igiene pubblica – ha dichiarato Balestra – dovuti a occlusioni ricorrenti delle reti fognarie. Chiediamo all’amministrazione se fosse a conoscenza della situazione, se si sappia cosa abbia generato questi problemi e se siano state avviate azioni per risolverli definitivamente".

Pur riconoscendo che un primo intervento sia stato predisposto nei giorni scorsi, la consigliera ha chiesto chiarimenti sulle cause originarie del guasto e ha espresso la speranza che il problema venga affrontato una volta per tutte.

A rispondere è stata l’assessore all'ambiente Ester Moscato, che ha fatto il punto sulla situazione. "La rete fognaria di San Martino è già stata oggetto di un primo intervento – ha spiegato – Circa dieci giorni fa abbiamo avuto un ulteriore incontro con i vertici di Acea, la ditta incaricata, durante il quale è emersa l’impossibilità di intervenire su una tratta così lunga in tempi brevi. Il problema è stato causato da un afflusso di acqua piovana superiore al previsto, che ha messo in crisi un sistema fognario ormai datato, provocando rotture".

L’assessore ha inoltre annunciato che, per evitare disagi alla viabilità durante il periodo estivo, un primo intervento tampone verrà effettuato a breve, mentre per l’autunno è previsto un intervento strutturale più massiccio, che richiederà tempi più lunghi ma sarà risolutivo.