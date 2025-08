20 nuovi soci nel rinnovato Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli (foto)

Il Leo Club Ventimiglia è nato nel 1989, ma negli ultimi anni la fuoriuscita di un nutrito gruppo di soci per raggiungimento del limite d’età, associata all’assenza di nuovi ingressi, aveva di fatto reso il Leo Club inattivo.

Lo scorso anno sociale, però, grazie alla collaborazione di tre Lions Club limitrofi (L.C. Ventimiglia con il presidente Mauro Giordano, L.C. Bordighera Capo Nero Host con il presidente Marco Zagni e L.C. Bordighera Ottoluoghi con presidente Delia Sabbieti) coordinati dall’allora Presidente di zona IV B, Fabrizio Condrò, ha portato al rilancio ed al rinnovamento della compagine sociale, con l’avvicinamento al mondo Leo di una ventina di giovani ragazze e ragazzi; questo percorso di cooperazione tra Lions ha trovato splendido coronamento domenica 27 luglio con la cerimonia di spillatura di venti nuovi soci Leo.

La serata si è aperta con la lettura degli Scopi del lionismo e delle Finalità del Leo Club. Ha quindi portato il suo saluto di benvenuto il Presidente del Distretto LEO 108 Ia3, Leonardo Fasciana, ed è poi proseguita con la consegna delle spille d’appartenenza alla più grande associazione di servizio al Mondo.

Particolarmente emozionante il momento in cui il Presidente, uscendo un po’ fuori dal protocollo, ha invitato alcuni Lions presenti alla cerimonia ad appuntare la spilla al bavero dei propri figli: un piccolo gesto, carico di significato, molto apprezzato dai presenti, che ha emozionato tutti, facendoci sentire parte un’unica grande famiglia.

Sono quindi entrati a far parte del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli i seguenti giovani: Alex Buttitta, che assume l’incarico di Presidente, Edoardo Condrò, con l’incarico di vice presidente, Francesca Beccaria, con la funzione di segretario, Mario Griza, in veste di tesoriere, e Marina Viola in qualità di cerimoniere. Prosegue l’elenco in rigoroso ordine alfabetico: Robert Calvini, Giulio Capaccio, Matteo Condrò, Riccardo Curto, Andrea Fusaro, Filippo Giordano, Francesca Gnutti (officer per il Distretto Leo alla Causa globale contro il cancro infantile), Leonardo Goracci, Vittoria Mezzatesta, Francesco Onorato, Lorenzo Padova, Clara Rio, Giorgia Valastro, Edoardo Villa e Federico Villa.

La successiva consegna al neo Presidente del Leo Club, Alex Buttitta, del nuovo guidone con le insegne del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli e della storica campana che riporta incisi tutti i nomi dei Presidenti dal 1989 ad oggi, corona la cerimonia.

Ha concluso la serata il Governatore del Distretto Lions 108 Ia3, Mauro Imbrenda, che si è soffermato sulla grande opportunità formativa che si ha quando si appartiene a un Club Leo, avendo da un lato la possibilità di confrontarsi con giovani appartenenti alla stessa associazione provenienti da tutte le parti del Mondo, e avendo dall’altro la possibilità servire al meglio la propria comunità al fianco dei tre Lions Club padrini.