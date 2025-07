Richiesta danni alle autostrade da Sindoni e Gazzola: Confcommercio "Da anni chiediamo attenzione al problema"

La Confcommercio e la Federalberghi di Sanremo, ormai da anni chiedono ripetutamente attenzione sul problema delle infrastrutture in generale e dell’autostrada in particolare, ben consci di quanto i collegamenti siano fondamentali per lo sviluppo turistico del territorio.

Nel febbraio scorso una delegazione di Confcommercio e Federalberghi ha anche preso parte a un tavolo in Regione, convocato dal presidente Marco Bucci, proprio per affrontare il problema dei collegamenti autostradali.

Confcommercio e Federalberghi di Sanremo concordano pienamente con quanto espresso dall’assessore comunale sanremese al Turismo, Alessandro Sindoni, che ha evidenziato come la negativa situazione dei collegamenti autostradali abbia pesantemente influito sul calo delle presenze turistiche degli ultimi mesi.