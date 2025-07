Successo per l'escursione in Valmasque del Mar di Ventimiglia (foto)

Un bel successo per l'escursione in Valmasque per scoprire la Saxifraga floruenta, pianta già simbolo del Parc National du Mercantour, che fiorisce ogni 25 anni e poi muore, organizzata domenica scorsa dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, e curata dai Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando.

E' stata una giornata emozionante, tante le piante fiorite quest'anno, con spighe grandi e vistose, tutte sulle pareti opposte al Lac Vert de Valmasque con il suo colore smeraldo. Un timido camoscio ha scrutato gli appassionati camminatori nell'ultima parte della salita, quattro stambecchi sono venuti a trovare il gruppo durante il picnic e poi lo hanno seguito lungo un tratto del ritorno.