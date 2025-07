Castel Vittorio (IM): tutto pronto per la 55ª Sagra del Turtun

Castel Vittorio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dell’estate ligure: la 55ª Sagra del Turtun, in programma domenica 3 agosto. Un evento che unisce gastronomia e tradizione, attirando ogni anno visitatori da tutta la regione e oltre. Riconosciuta come evento autentico ligure e sostenuta da Regione Liguria - Assessorato al Turismo, la sagra è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Al centro della festa c’è naturalmente lui, il protagonista assoluto: il Turtun, una sfoglia rustica e rugosa farcita con ingredienti semplici e genuini, preparata secondo la tradizione dalle sapienti mani delle donne del paese.

Una festa viva, coinvolgente, ricca di gusto e cultura, che vanta tra i momenti più attesi della giornata, l’11ª edizione del concorso gastronomico, aperto a tutti gli appassionati di cucina, anche non locali. A guidare l’evento sarà il giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che coordinerà i lavori della giuria e presenterà la manifestazione.

La giuria sarà composta da esperti del gusto e della comunicazione, tra cui:

Daniela Borghi (giornalista)

(giornalista) Raffaella Fenoglio (blogger)

(blogger) Sally Semeria (sommelier)

(sommelier) Federica Leuzzi (nutrizionista)

(nutrizionista) Gianstefano “Walter” Orengo

Arianna Guglielmi

Gli chef Federico Lanteri e Paolo Masieri, con le funzioni di presidente.

La valutazione dei Turtun in gara — che saranno giudicati per forma, profumo, sapore, consistenza e bellezza delle rughe — inizierà alle ore 16.00 nella piazza principale. La partecipazione è gratuita e i Turtun, una volta valutati, saranno offerti in degustazione al pubblico.

Accanto al concorso, la giornata propone anche momenti culturali: la presentazione del libro “Le ricette detox” di Raffaella Fenoglio, un viaggio tra sapori, profumi e consigli per il benessere, seguita dalla premiazione del concorso alle ore 18.00.

Dalla stessa ora si potranno acquistare i Turtun preparati dalla Pro Loco, mentre dalle 19.30 il borgo si accenderà con la cena sotto le stelle, un’occasione unica per gustare le specialità di Castè: Turtun, coniglio alla ligure, grigliate e dolci tradizionali, il tutto accompagnato da musica e convivialità.

Per Info e prenotazioni: Simona: 320 1876798 – Stefania: 366 7120834