Sanremo: lancio di bottiglie a Pian di Nave, interviene la Municipale ed un agente si frattura il femore

Un agente della Polizia Municipale di Sanremo è stato ferito, nella tarda serata di sabato scorso, da uno straniero di 25 anni, in occasione di un intervento sul porto vecchio, dove il giovane lanciava bottiglie di birra verso l’area di Pian di Nave, a seguito di una discussione con altre persone.

Gli agenti, a seguito di una segnalazione di alcuni passanti, hanno tentato di fermare lo straniero che si dimostrato ostile ai controlli, rifiutando di farsi identificare, insultando gli agenti e palesando un'evidente stato di ubriachezza. Dopo un tentativo di dialogo, a fronte di ulteriori minacce, gli operatori hanno tentato di bloccarlo per portarlo in caserma per l'identificazione. Non contento il 25enne ha spintonato gli agenti che, solo dopo tanta fatica lo hanno ammanettato. Nella colluttazione uno degli agenti ha riportato la frattura del condilo femorale, per una prognosi di 21 giorni.

L'uomo è stato anche trovato in possesso di un coltello da cucina di 28 cm, ed è stato arrestato. Oggi, in Tribunale ad Imperia, è stato convalidato l’arresto e il 25enne è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa.

Il Comandante della Municipale, Fulvio Asconio, ha colto l'occasione per ringraziare gli agenti che quotidianamente lavorano alacremente sul territorio: "Dispiace per quanto accaduto all'agente ferito - ha detto - al quale auguro una pronta guarigione. Voglio sottolineare il duro lavoro a cui sono sottoposti tutti i componenti del nostro corpo, anche nella prevenzione e repressione dei crimini. Un grazie da parte mia a loro per l'impegno profuso giornalmente".