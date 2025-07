Ventimiglia, al via corsi gratuiti di lingua francese: iscrizioni aperte alla Festa dei frontalieri

Corsi gratuiti di lingua francese prenderanno il via a settembre. Le iscrizioni saranno aperte durante la festa dei frontalieri. Lo annuncia l' associazione frontalieri - FAI .

"I corsi, resi possibili grazie al contributo di Regione Liguria, sono aperti a tutti e rappresentano un'opportunità unica per migliorare le proprie competenze linguistiche e culturali" - fa sapere il FAI - Per iscriversi o ricevere informazioni, sarà possibile recarsi alla festa dei frontalieri che si terrà al Resentello domenica 3 agosto dalle 9 alle 24. Durante la serata, dalle 21 alle 24, sarà possibile incontrare i rappresentanti dell'associazione e ricevere tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione ai corsi".