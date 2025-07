Educamp CONI Sanremo 2024 verso il gran finale: oltre 100 partecipanti a settimana e una festa conclusiva ad Arma di Taggia (Foto)

La settima edizione dell’Educamp CONI Sanremo, proposto dalla Polisportiva dei Fiori 2.3, volge al termine con l’ultima settimana di attività (iniziata il 15 giugno) e la consueta festa finale in programma giovedì 31 luglio alle ore 17:00 in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia. L’evento sarà l’occasione per completare un percorso formativo emozionante, con tutti i partecipanti che svolgeranno alcune attività e coreografie alla presenza delle loro famiglie, delle autorità e delle associazioni sportive che hanno contribuito in maniera significativa alla buona riuscita di un progetto di centro estivo che si conferma molto partecipato e apprezzato.

Alla festa saranno presenti anche i partecipanti dell’Educamp Taggia & Valle Argentina (da sempre gemellato con Sanremo), anche questo organizzato dalla dinamica Polisportiva, sostenuta dalle ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Olimpia Basket e Ginnastica Riviera dei Fiori. L’edizione di Taggia proseguirà, visto il numero elevato di richieste, fino al 14 agosto. Importante il contributo che l’Amministrazione del Comune di Taggia ha destinato ai residenti per sostenere parte delle spese del centro estivo.

Anche quest’anno gli organizzatori sono stati gratificati da un crescente apprezzamento dei partecipanti, con numeri che hanno superato le 100 presenze per tutte le settimane, e un significativo coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Oltre alle tre associazioni che compongono la Polisportiva dei Fiori 2.3, hanno partecipato: Argentina Calcio, Karate Arma Taggia, Contraband Cycling Team ASD, Volley Arma Taggia, ASD Cassini Pallapugno, Sanremo Baseball Club, Atletica Sanremo, Judo Budo Sanremo, Canottieri Sanremo Canoa, Geco Climbing Arrampicata, CWK Sanremo Arti Marziali, e la novità di quest’ultima settimana offerta dalla Società Canoa Arma Pesca, che, con i suoi tecnici, ha coinvolto tutti i partecipanti in una disciplina molto apprezzata.

Il ringraziamento degli organizzatori viene esteso all’ing. Alice Frascarelli, che ha coordinato tutta la parte gestionale (iscrizioni e consulenze), al prof. Samuele Perotti, che ha coordinato le attività sportive, alla pedagogista Manuela Meraglia per la fascia di età della materna, e allo splendido e qualificato staff di educatori: Giovanni Giorgini, Matilde Canevello, Siria De Vincentis, Luca Siccardi, Matteo Ginesta, Gaia Cremaschi, Alicya Panizzi, Camilla Fontana, Francesca Fiori, Stefano Marzorati, Alessandro Semeria, Matteo e Samuele Bucchicchio, Alice De Franco, Sofia Priori, Luca Madesani, Stefania Bianco, affiancati dalle assistenti proposte dai Servizi Sociali dei Comuni di Sanremo e Taggia.

Ci hanno affiancato per le proposte educative: Le Fiabe Animate di Sara Divittori, l’Ospedale dei Peluche dell’APS aMarti, Natura Intemelia con Rudy Valfiorito, L’Orto in forma mignon proposto dall’azienda Madeinfrasca, e i Vigili del Fuoco che, con il loro "Pompieropoli", entusiasmeranno i giovani partecipanti il prossimo venerdì.

La parte assicurativa è stata predisposta dallo CSEN – Comitato di Imperia. I pranzi e le merende per tutto il periodo sono stati curati dallo chef Luca Muratore. Le spiagge rese disponibili sono state I Tre Ponti a Sanremo e La Fortezza, oltre alla super attrezzata Bagni Annunziata ad Arma di Taggia, riservata al gruppo dei più piccoli. Lo sponsor per le divise di questa edizione è stato l’Immobiliare Sara.

Importante il supporto del CONI Regionale, con la gradita visita del delegato provinciale Massimo Zorniotti, della coordinatrice dei Centri CONI Franca Abbo e della Regione Liguria che, attraverso FILSE, ha rinnovato il finanziamento di parte delle spese sostenute dalle famiglie per i Centri Estivi Qualificati.