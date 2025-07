Triora: 'Stregati dalle Stelle' tra mistero, storia e cielo stellato per un'indimenticabile esperienza

Domenica 3 agosto 2025, a partire dalle ore 21, nel suggestivo borgo di Triora, l’associazione Stellaria organizza un evento dal titolo ‘Stregati dalle Stelle’.

“Conosciuto come il ‘Paese delle Streghe’ - si spiega nel comunicato -, Triora offre la cornice perfetta per un'indimenticabile esperienza tra storia, mistero e la bellezza del cielo stellato. La serata avrà inizio con una visita esclusiva al Museo di Palazzo Stella, un'opportunità unica per immergersi nelle affascinanti storie che animano questo borgo antico. Successivamente si proseguirà verso i suggestivi ruderi dell'antico castello. Qui, sotto il magnifico cielo che da millenni ha ispirato l'umanità inizieranno le osservazioni astronomiche guidate. I partecipanti avranno la straordinaria opportunità di osservare il cielo stellato sia a occhio nudo che attraverso i telescopi, per scoprire le meraviglie che popolano la volta celeste e approfondire il profondo legame che, attraverso i secoli, ha unito l'osservazione degli astri alla storia dell'umanità.

‘Stregati dalle Stelle’ è un'occasione imperdibile per esplorare il cielo da una prospettiva davvero unica, dove antiche leggende si incontrano con le più moderne conoscenze scientifiche in una cornice storica e suggestiva”.



L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Triora. La partecipazione all'attività ha un costo di €10, a cui si aggiungono €6 per la visita al museo. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite messaggio WhatsApp al numero ‪+39 348 552 0554.