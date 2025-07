Ventimiglia, "degrado e sporcizia ai Balzi Rossi": la segnalazione (Foto)

"Degrado e sporcizia ai Balzi Rossi, vicino alla frontiera tra Italia e Francia". Lo segnala una lettrice e abitante di Ventimiglia, che preferisce rimanere anonima.

"Carte, bottiglie di plastica, lattine, scatoloni, bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati sia sugli scogli, sia sul marciapiede che lungo la strada" - mette in risalto la cittadina.

"Una situazione che sta degenerando e che dà un'immagine degradante della città di confine" - afferma - "Inoltre, fa fare brutta figura non solo a Ventimiglia ma anche all'intera Italia visto che è il primo luogo che si vede arrivando dalla Francia. Non è un bel biglietto da visita per la città".