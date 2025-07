28a Festa alpina, penne nere di Vallecrosia a Entracque (Foto)

Una rappresentanza di gruppi alpini della sezione di Imperia, accompagnati dal Vessillo sezionale e coordinati dal gruppo alpini di Vallecrosia e dal suo capogruppo Giuseppe Turone, ieri ha preso parte, per il terzo anno consecutivo, alla Festa alpina a Entracque.

Dopo l’iscrizione dei vessilli e dei gagliardetti, si sono svolte la sfilata per le vie del centro storico del comune di Entracque, la deposizione delle corone ai caduti, il saluto delle autorità, l’alzabandiera, la celebrazione della santa messa, il rancio alpino in piazza del Mercato con agnolotti alla piemontese, arrosto e patate fritte, tomino di Entracque, dolce e vino. Nel pomeriggio, inoltre, è andata in scena l’esibizione della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia, che ha così animato il raduno organizzato dal Gruppo Alpini di Entracque, in provincia di Cuneo, che ha festeggiato anche il trentennale della propria fondazione.

Erano presenti all'evento anche il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e il consigliere regionale Veronica Russo. "Ringrazio il Sindaco di Entraque per l'invito al 30° Raduno degli Alpini dove con il gruppo alpini di Vallecrosia esiste una forte amicizia" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Ho voluto, quindi, portare il saluto della nostra comunità a quella di Entraque. Grazie per l'ottima ospitalità ricevuta e grazie per la sempre presenza del Gruppo Alpini sezione di Imperia".

"Ho avuto l’onore di partecipare alla Festa Alpina di Entracque, insieme agli Alpini della provincia di Imperia, guidati dal gruppo di Vallecrosia con il capogruppo Giuseppe Turone e il Vessillo sezionale" - dice il consigliere regionale Veronica Russo - "Un’emozione grande celebrare il trentennale del Gruppo Alpini di Entracque tra musica, memoria e amicizia. Le Penne Nere, con il loro spirito, continuano a essere un simbolo di solidarietà e amore per la nostra terra. Grazie di cuore a tutti gli alpini, ai volontari, agli organizzatori, al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Entracque per l’accoglienza e l’impegno. Liguria e Piemonte oggi più uniti che mai!".