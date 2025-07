Triora da tutto esaurito: Autunnonero incanta con il suo Ghost Tour e lo speciale 'Tele Infernali'

Ancora un tutto esaurito per il Ghost Tour Triora, andato in scena ieri sera, sabato 26 luglio, tra le vie, le piazze e i monumenti più suggestivi del Paese delle Streghe. L’esperienza narrativa immersiva di Autunnonero ha regalato al pubblico una nuova notte carica di emozione, mistero e memoria, guidata per la prima volta da due nuovi Storyteller: Ambra Ghiglione e Kevin Ginulla.

Con grande intensità e coinvolgimento, i due narratori hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso, evocando le vicende oscure e i protagonisti dimenticati che hanno segnato la storia del borgo: dalle cronache del processo alle streghe del 1587 alle superstizioni popolari, passando per leggende tramandate nei secoli.

A mezzanotte, nel sagrato della chiesa di San Bernardino, è andato in scena un altro debutto: il Ghost Tour Extra “Tele Infernali”, un’esperienza artistica a lume di candela condotta dalla Storyteller, make-up artist e pittrice Marta Laveneziana.

In un’atmosfera intima e suggestiva, i partecipanti sono stati suddivisi in sette gruppi, ognuno dedicato a uno dei vizi capitali raffigurati negli affreschi quattrocenteschi della chiesa. Partendo da un incipit pittorico creato da Marta, ogni gruppo ha elaborato, con pennelli e colori, una personale visione dei vizi, dando forma a un immaginario condiviso, simbolico e profondamente introspettivo.

Un’esperienza corale che ha lasciato un segno tangibile e che non si è conclusa nella notte: le opere realizzate verranno infatti esposte in una mostra collettiva presso il Museo Civico di Triora.

Il prossimo appuntamento con il Ghost Tour Extra “Tele Infernali” sarà sabato 23 agosto.

Ma il Ghost Tour Triora torna già il 9 agosto con un altro Extra: “La biblioteca esoterica”, un viaggio tra le pagine di antichi testi legati all’Inquisizione, che si terrà nel Museo Etnostorico della Stregoneria di Palazzo Stella.

I prossimi appuntamenti

Ghost Tour Triora: 9, 16, 23, 30 agosto

Ghost Tour Dolceacqua: 5, 13, 21, 29 agosto

Ghost Tour fotografico – Triora: 23 agosto

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest