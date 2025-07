Sanremo One Night Summer Hits, il cuore batte a Pian di Nave: Sethu e Chiello infiammano la seconda serata (Foto)

È lo sguardo entusiasta dei ragazzi assiepati alle transenne la vera copertina della seconda serata del Sanremo One Night Summer Hits, andata in scena sabato a Pian di Nave. Un’ondata di energia, sorrisi e voglia di esserci ha accompagnato i concerti dei due protagonisti della serata: Sethu, tornato a Sanremo con il nuovo singolo Marco dopo la partecipazione al Festival del 2023, e Chiello, già ospite nella giornata delle cover dell’ultima edizione, che ha regalato al pubblico uno show intenso e travolgente, capace di alternare emozioni forti e momenti di pura euforia.

Il format ideato da Giuseppe Grande continua a confermarsi tra gli appuntamenti musicali più amati dell’estate ligure, in crescita costante sia per numeri che per qualità artistica. Una ricetta vincente che unisce spensieratezza, talento e attenzione ai gusti della Generazione Z, premiata anche stavolta da una partecipazione calorosa e appassionata.

Ad aprire la serata sono stati, come da tradizione, i giovani talenti emergenti del territorio, con le esibizioni di Martina Galizzi, Kiki e Claynuts, Rita Longordo, parte integrante dell’identità della rassegna. Poi spazio ai big: Sethu, che ha coinvolto il pubblico con la sua energia, e Chiello, che ha trasformato il palco in un vero viaggio sonoro ed emotivo, facendo cantare e ballare tutta la piazza fino all’ultima nota.

Il Sanremo One Night Summer Hits è molto più di una semplice serie di concerti: è un’esperienza collettiva, un progetto pensato per offrire visibilità a nuove voci e portare in città una proposta musicale fresca, dinamica e coinvolgente. Una visione chiara, quella di Giuseppe Grande e del Comune, che punta su una combinazione vincente: spettacolo, scoperta e partecipazione attiva del pubblico giovane, sempre più protagonista.

A ribadire l’importanza dell’evento anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, intervenuto tra le due esibizioni: “Sanremo è la città della musica, conosciuta in tutto il mondo, e serate come questa lo dimostrano ancora una volta. Il One Night Show è un progetto che cresce, che parla ai giovani e valorizza anche le nuove generazioni di artisti”.

Dopo un doppio debutto da tutto esaurito, la rassegna entra ora nel vivo dell’estate con una scaletta ricca di appuntamenti (settimana prossima toccherà a Nina Zilli) e una community in continua espansione, pronta a vivere la musica come esperienza autentica, condivisa e travolgente. Pian di Nave si conferma così il cuore pulsante dell’estate sanremese, sotto il segno del talento e delle emozioni live.

(Foto di Erika Bonazinga)