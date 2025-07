Operativo l’impianto di climatizzazione al piano terra e al primo piano di Casa Serena. Il vicesindaco: “Già partiti i lavori al secondo piano”

“E’ operativo l’impianto di climatizzazione al piano terra e al primo piano di Casa Serena. Ringrazio la ditta Siram per il lavoro svolto in tempi celeri e la cooperativa Ma. Ris per la collaborazione nel rendere meno gravoso possibile per gli ospiti il periodo degli interventi. E’ stata data priorità al primo piano dove si trovano le persone più fragili e al piano terra dove sono concentrate le aree comuni e le palestre ma i lavori al secondo piano sono già iniziati, in modo da poter interessare tutta la struttura”.

Così il vicesindaco Fulvio Fellegara annuncia l’entrata in funzione dell’impianto di climatizzazione al piano terra e al primo piano di Casa Serena e l’inizio dei lavori al secondo piano, dove si trovano gli ospiti meno fragili: interventi, nella loro totalità, che superano l’importo di spesa di 540.000 euro

“Si conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale alla struttura – conclude il vicesindaco – affinché possa essere garantita la migliore qualità della vita ai nostri ospiti in un luogo sempre più attrezzato e funzionale”.