Sanremo: 'Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento', informazioni e laboratori per i più giovani (Foto)

Gli Assessori Ester Moscato e Lucia Artusi, insieme al comandante della Guardia Costiera, Isabella De Luca ed al presidente della Yacht Club Beppe Zaoli, hanno accolto oggi diversi giovani in piazzale Vesco, per il “World Drowning Prevention Day”, ovvero la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”: un’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e offrire strategie di prevenzione salvavita. Con loro, per conto della Croce Rossa, anche Diego Lupi.

Dopo il grande risultato della scorsa edizione, quest’anno, le 246 località “Bandiera Blu” italiane, su indicazione della FEE (Foundation for Environmental Education Italia) si impegnano nuovamente a dedicare la giornata odierna alla sensibilizzazione e all’informazione sull’importanza della sicurezza dei bagnanti e la necessità di prevenire annegamenti, attraverso l’iniziativa dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. Dopo i saluti istituzionali dei presenti, la giornata proseguirà con laboratori rivolti ai bambini e ragazzi sulla sicurezza e il rispetto del mare.

“Ancora una volta Sanremo aderisce alla “Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento” - dichiarano Ester Moscato (assessore all’ambiente) e Lucia Artusi (assessore con delega al demanio marittimo) - per sensibilizzare su questo tema, anche attraverso il coinvolgimento di bambini e ragazzi. E’ fondamentale parlare alle nuove generazioni, per focalizzare l’attenzione sull’importanza della sicurezza in acqua e sulla diffusione delle corrette pratiche di prevenzione. Conoscere e rispettare il mare significa poterlo vivere appieno, con consapevolezza e sicurezza”.