Il discorso di commiato dalla nostra provincia del Prefetto Valerio Massimo Romeo che va a Siena

Il prossimo 28 luglio assumerò l’incarico di Prefetto di Siena. Con sentimenti profondi di gratitudine e sincera commozione, desidero rivolgere a tutti i cittadini della provincia di Imperia il mio più sentito saluto. Durante la mia permanenza in questa sede, ho avuto modo di apprezzare la bellezza del territorio, dove la natura risplende tra mare e montagne, in un’atmosfera che mi ha riportato alla mente le caratteristiche geografiche della mia terra di origine, la Calabria. E’ stata un’esperienza vissuta intensamente e tutto ciò che sono riuscito a realizzare nell’interesse dei cittadini imperiesi è stato possibile grazie all’apporto fondamentale che mi è stato fornito da tutti. Innanzitutto, rivolgo il mio sincero ringraziamento ai vertici delle Forze dell’Ordine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione che mi è stata fornita con estrema professionalità, dedizione e spirito di servizio. Insieme abbiamo affrontato sfide complesse, condividendo responsabilità e obiettivi nel segno della legalità, della sicurezza e della tutela del bene comune.

Particolarmente intenso e proficuo è stato il rapporto con tutti i Sindaci della Provincia, con i quali la collaborazione è stata sempre improntata al rispetto istituzionale, attraverso una perfetta sinergia nell’ambito delle reciproche competenze, salvaguardando l’autonomia dell’Ente locale. Un particolare saluto e ringraziamento desidero rivolgere al Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Imperia On. Claudio Scajola, con il quale sin da subito si è creata una perfetta intesa e coesione, tale da consentire di risolvere insieme le più complesse problematiche che hanno riguardato il territorio provinciale, con particolare riguardo alle materie di comune interesse, quali la sicurezza urbana e le diffuse criticità di protezione civile che hanno coinvolto questo territorio. Rivolgo un caloroso saluto alla Magistratura imperiese, presidio di giustizia, legalità e tutela dei diritti, della quale ho avuto modo di apprezzare l’alta qualità e professionalità nella complessa attività di amministrazione della giustizia, in particolare nelle persone del Presidente del Tribunale Eduardo Bracco e del Procuratore della Repubblica Alberto Lari. Un sentito ringraziamento va anche al mondo ecclesiastico e religioso, per il sostegno spirituale e morale offerto alle persone e per l’opera spirituale svolta nelle realtà più fragili del nostro tessuto comunitario. Ringrazio le Associazioni d’Arma e Combattentistiche, custodi della memoria e dei valori fondanti della nostra democrazia, che con il loro esempio continuano a trasmettere un profondo senso di appartenenza e responsabilità civica.

Rivolgo un sentito saluto al mondo del volontariato, espressione nobile di solidarietà e altruismo, che con generosità e discrezione rappresenta un punto di riferimento per il territorio e colgo l’occasione ancora una volta per esprimere la mia più profonda gratitudine per l’impegno svolto con successo nella ricerca e soccorso del piccolo Allen. A tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, comprese quelle rappresentative delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Penitenziaria e Carabinieri) va il mio grazie per il loro impegno quotidiano, con il quale contribuiscono alla tutela dei diritti dei lavoratori, al dialogo sociale e alla costruzione di relazioni fondate sul rispetto e sulla partecipazione. Rivolgo un pensiero anche alla stampa e agli operatori dell’informazione, che con senso di responsabilità hanno garantito un’informazione puntuale e corretta, contribuendo alla costruzione di un dialogo trasparente tra istituzioni e cittadini.

Consentitemi ora un ringraziamento a tutto il personale della Prefettura, che ha saputo fornirmi una valida collaborazione e un qualificato supporto, con l’obiettivo di conseguire proficui risultati nell’interesse della comunità imperiese. Lascio questa Provincia consapevole di aver svolto sempre il mio dovere con spirito di servizio, cercando in ogni occasione di far sentire a tutti, a qualsiasi cittadino che si sia rivolto a me, la vicinanza dello Stato italiano che ho rappresentato e rappresenterò sempre con Onore. Desidero salutare tutti gli abitanti di questa Provincia con un forte ideale abbraccio.