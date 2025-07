La cremagliera a Sanremo, una lettrice: "Un'iniziativa azzardata che minaccia i nostri luoghi più ameni"

"Buongiorno Direttore, ogni giorno leggo con interesse le notizie pubblicate ma, sovente, mi preoccupano, mi allarmano, soprattutto valutando i risultati di iniziative che, partite 'col botto' fra l'entusiasmo generale, si sono poi sgonfiate come palloncini bucati (vedere progetti ambiziosi ridursi a un danno per la Città, per cittadini e commercianti perchè mal programmate, mal gestite e poi abbandonate a se stesse!) Non è neppure il caso di enumerarle perchè sono ben evidenti a tutti i cittadini e ai numerosi commercianti la cui attività è stata penalizzata.

Oggi leggo una notizia che mi allarma non poco: 'la Cremagliera' che dovrebbe costituire un nuovo, entusiasmante ed utilissimo mezzo di trasporto per aprire una nuova via di accesso a luoghi ameni quali i Giardini Regina Elena e fino al Santuario della Madonna della Costa, dalle quali alture si può godere di una vista spettacolare sulla Città, sul mare nonché, a nord, su Monte Bignone e le alture circostanti che incorniciano un ambiente incantevole!

Mi preoccupa molto la notizia della Cremagliera per consentire a residenti e turisti di raggiungere facilmente questi luoghi perchè, se ora sono un po' abbandonati, sono ancora godibili ma, una volta facilitatone l'accesso, siamo sicuri che siano salvaguardati e non Invasi da orde 'barbariche' come purtroppo abbiamo visto accadere altrove?

Potrebbero diventare meta di incontri e aggregazione di soggetti che, trovandosi in un luogo ameno, non resisterebbero alla tentazione di fare bivacchi, mostrare la loro forma fisica arrampicandosi sugli alberi e, di conseguenza, danneggiandoli! Vedo già con orrore avanzi di merende, carte sporche, lattine, bottiglie di plastica e cocci di bottiglie rotte, e non dimentichiamo i sacchetti di plastica che un po' di vento disperderebbe un po' dovunque!

No, Egregio Direttore, non vedo nulla di buono in questa proposta che mi appare direi azzardata, avventata e inconsapevole di quanto potrebbe essere disastrosa per luoghi che non meritano un approccio così impattante sulla loro conservazione! Anche il percorso che coinvolgerebbe l'attraversamento della Pigna mi desta qualche perplessità: e ritengo sarebbe indispensabile che, chi di dovere, prima di avanzare proposte del genere, si fermasse un po' a riflettere sulle pesanti conseguenze che, questo, potrebbe comportare, a discapito di luoghi che andrebbero tutelati, accuratamente mantenuti e non sfruttati con proposte di qualcuno che, purtroppo, non vede al di là del proprio naso!

La Funivia è stata una 'gloria' per Sanremo ed è stata celebrata, curata accudita fino a quando, qualche improvvido amministratore ha pensato 'male' di toglierla, privando la Città di un elemento attraente, utile e molto apprezzato da Cittadini e Visitatori! Lo stesso discorso vale per i Filobus, che moltissimi rimpiangono perchè comodi, silenziosi, non inquinanti e apprezzati da molti esperti del trasporto urbano, che ancora ne rimpiangono, giustamente, il loro accantonamento!

C'è un proverbio che recita: "ERRARE E' UMANO! ma.... PERSEVERARE E' DIABOLICO!

Teresa Barazzetti".