Ventimiglia in campo contro le Arbovirosi: parte il progetto anti-zanzare della Regione Liguria a costo zero

Il Comune di Ventimiglia ha aderito all’innovativo progetto promosso dalla Regione Liguria riguardante la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, gruppo di malattie virali trasmesse da vettori artropodi, quali le zanzare.

Sono state individuate, in collaborazione con ASL 1 Imperiese, tre aree del territorio comunale più sensibili all’eventuale presenza delle larve, come da mappa allegata.

Il progetto, a costo zero per l’Ente, consisterà in cinque trattamenti antilarvali, a partire da questa settimana e cadenzati nell’arco dei prossimi mesi, da effettuarsi all’interno delle tombinature con prodotti specifici, nelle zone individuate. Il tutto verrà georefenziato al fine di fornire al Comune un report dettagliato dell’attività di prevenzione svolto.