Sanremo: mercoledì prossimo torna il Consiglio comunale, punto principale all'ordine del giorno gli equilibri di bilancio 2025--2027

E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 16.45 il Consiglio comunale di Sanremo. Come sempre l’assise comincerà con la trattazione delle interpellanze ed interrogazioni, ne ‘Question Time’

All’ordine del giorno del Consiglio sono previsti gli equilibri del bilancio di previsione 2025-2026-2027, la variazione di assestamento generale di bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione agli investimenti e di avanzo vincolato.

Toccherà quindi al riconoscimento di un debito fuori bilancio da 75mila euro per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno a monte della strada Carrozzable San Pietro. Un altro debito fuori bilancio, questa volta da 254mila euro, riguarda una serie di sentenze diventate esecutive nel trimestre 2025.

Infine un ulteriore debito fuori bilancio da 115mila euro sarà approvato per i lavori di somma urgenza, per la messa in sicurezza di un tratto in via Val D’Olivi.