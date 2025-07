Sanremo, chiusura dell'ufficio postale del Borgo. Ventimiglia (Lega): "Grave disagio per i residenti, in particolare per gli anziani"

Il consigliere della Lega Daniele Ventimiglia interviene sulla chiusura dell'ufficio postale di Sanremo in zona Borgo, sottolineando i disagi che questo sta provocando ai residenti e ribadendo l'importanza di un pronto intervento per garantire la riapertura dello stesso:

"Nelle ultime tre settimane, la chiusura dell’Ufficio Postale del Borgo e del relativo sportello Postamat sta causando notevoli disagi alla popolazione, in particolare alle persone anziane, che si trovano in difficoltà nel dover raggiungere gli altri uffici postali più distanti per svolgere operazioni quotidiane essenziali.

La situazione è stata segnalata prontamente, e in qualità di rappresentante provinciale ho contattato il Direttore Provinciale di Poste Italiane, il quale mi ha rassicurato sulla prossima riapertura sia dell’ufficio che del Postamat. È fondamentale, infatti, che un servizio essenziale come quello postale venga ristabilito quanto prima nel quartiere, per garantire diritti e accessibilità a tutti i cittadini, specialmente a quelli più fragili.

Continueremo a monitorare la situazione, chiedendo che i tempi siano rapidi e certi, affinché il servizio venga ripristinato senza ulteriori ritardi".