Bordighera, variazione di bilancio , Trucchi (Insieme): "I soldi vadano meglio alla scuola di via Napoli"

Stamane si è svolta in Comune a Bordighera la Commissione Affari Generali prodromica al prossimo Consiglio Comunale previsto per Giovedì 31 Luglio. Tra le altre pratiche all'ordine del giorno il sindaco ha annunciato una variazione di bilancio che prevede lo spostamento di 600.000 euro previsti originariamente per la ristrutturazione di Corso Italia (il totale previsto era di 1 milione e seicentomila euro)sul capitolo di spesa riguardante i lavori della Passeggiata Mare.



"La spiegazione del Sindaco è stata che il maggior costo della Passeggiata si è reso necessario per l'aumento dei costi dei materiali, spiega il consigliere Giuseppe Trucchi di Insieme, e per adeguamenti del progetto originario conseguenti alle osservazione della Sovrintendenza alle Belle Arti. Vorrei fosse reso noto che io ho espresso voto contrario per due motivi, spiega Trucchi. Per prima cosa ritengo che se si fosse dedicata più attenzione alle raccomandazioni e alle opinioni di molti cittadini circa la Passeggiata Mare e alle nostre stesse raccomandazioni forse si sarebbero potuti anticipare i rilievi della Sovrintendenza ed evitare quindi le spese aggiuntive".



"Inoltre penso che le spese preventivate per Corso Italia, evidenzia il consigliere comunale di minoranza, vadano totalmente indirizzate verso il ripristino della Scuola dell'Infanzia di Via Napoli tuttora inutilizzabile. A questo proposito e in questo senso con i consiglieri della lista Bassi abbiamo presentato una importante mozione che verrà discussa in Consiglio."