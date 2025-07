Successo a Ospedaletti: musica classica d'eccellenza conquista il pubblico (foto)

Il pubblico é stato gradevolmente catturato e trascinato in un viaggio musicale ieri sera, mercoledì 23 Luglio ad Ospedaletti all'auditorium comunale.



“La platea – scrivono gli organizzatori -, attenta all'ascolto, ha espresso un'emozione quasi palpabile che mai aveva provato. Un concerto di musica classica, di alto livello professionale con artisti di spicco del nostro territorio ligure, proposto dalle associazioni culturali Ars Longa di Ospedaletti e Legami di Loano. Una grande sinergia tra i componenti il quartetto ha saputo creare un'atmosfera di grande pathos emotivo, premiando la riuscita di questo evento musicale, arricchito dalla presenza di un coro da camera di 16 elementi. L’ensemble era formato da Kateryna Makhnyk soprano, Massimo Dal Prá pianoforte, Simone Giacon sassofoni, Massimo Carpegna voce recitante.

Ringraziamo il Comune di Ospedaletti nella figura dell'Assessore al Turismo Simona Cecchetto per aver accolto la nostra proposta, tutti gli artisti che si sono esibiti ed il pubblico per la presenza ed il calore dimostrati”.

Foto credits by Giulio Cardone