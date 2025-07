Cerimonia in memoria delle vittime del Covid e concerto del Family Band Gospel Choir, a Vallecrosia torna la fiaccolata sul mare

Tanti luci in mare. A Vallecrosia torna la fiaccolata sul mare, un evento estivo molto atteso giunto quest'anno alla sesta edizione. L'appuntamento è in programma sabato 9 agosto alle 21 presso il lungomare Marconi.

Per l'occasione si terrà una cerimonia religiosa in memoria delle vittime del Coronavirus e, a seguire, una fiaccolata sul mare con le barche dell'associazione Pescatori Amici del Mare. In seguito, si esibirà la Family Band Gospel Choir.

L'evento, che rientra nel calendario delle manifestazioni estive di Vallecrosia, è organizzato dall'associazione Pescatori Amici del Mare in collaborazione con la Family Band Gospel Choir e con il patrocinio del Comune.