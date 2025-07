Sanremo: corse soppresse o in ritardo ma anche blatte e scarafaggi sui bus, l'appello di Roberto Danieli al Sindaco

Nuovo duro intervento di Roberto Danieli del ‘Polo Civico’ di Sanremo, sul trasporto pubblico e sulla situazione della Riviera Trasporti.

Danieli punta il dito sulla pulizia dei mezzi, sulla loro sicurezza e anche sui ritardi o soppressione delle corse: “Uso il trasporto pubblico ultimamente per motivi di salute: che i mezzi siano vecchi può andare bene, che ogni tanto si fermino per strada può succedere, ma che debba stare in piedi anche se la corriera è vuota non mi sta bene. I bus sono spesso infestate da blatte e scarafaggi e, per questo, chiedo al Sindaco Mager di intervenire per far migliorare all’azienda il servizio di pulizia”.

C’è poi il tema delle corse, in ritardo o soppresse: “Quella tra La Brezza e Villa Helios, attualmente in simbiosi con il Taggia-Ventimiglia che passa dal capolinea di piazza Colombo. E’ una linea foriera di soppressioni e tagli di corse, ritardi incalcolabili, lasciando spesso lavoratori e turisti a piedi. Innumerevoli i disagi alla stazione di Sanremo, dove spesso non vengono fornite informazioni da parte del personale RT, su partenze e ritardi”.

Danieli lancia poi un appello finale al Sindaco: “Lei rappresenta la cittadinanza che, ad oggi, non ha un servizio decoroso e puntuale. Le chiedo d'intervenire urgentemente nelle sedi opportune affinchè Sanremo abbia immediatamente un servizio degno del suo nome e un numero di corse adeguate, compresa quella tra Villa Helios e La Brezza indipendente dalle extraurbane”.