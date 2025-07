Ospedaletti, nuovo consiglio comunale il 28 luglio: bilancio, mercato e scuola al centro della seduta

È stato convocato per lunedì 28 luglio alle ore 19 il prossimo consiglio comunale di Ospedaletti. L’assemblea, in sessione ordinaria e aperta al pubblico, si terrà nella sala consiliare di via XX Settembre 34.

All’ordine del giorno figurano ben undici punti. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, si discuteranno cinque interpellanze del gruppo “Ospedaletti Insieme”, che riguardano: la concessione dell’impianto da tennis e la modifica del relativo rapporto concessorio; la gestione dell’area pubblica di strada Vallegrande; la proposta di trasferimento del mercato settimanale; l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale a testate online e la mancata attivazione dello streaming dei consigli comunali; infine, una richiesta di chiarimenti sull’immobile di via Roma 45, non acquisito dal Comune.

La seduta entrerà poi nel vivo con la ratifica di due variazioni al bilancio triennale 2025/2027 adottate dalla giunta comunale nei mesi scorsi e con la verifica dell’equilibrio di bilancio, operazione fondamentale per garantire la tenuta contabile dell’ente.

Chiuderanno il consiglio le modifiche ai regolamenti del nido comunale “La Coccinella” e dei servizi scolastici, che comprendono refezione, trasporto e prescuola.

In caso di seconda convocazione, il consiglio si riunirà martedì 29 luglio, sempre alle ore 19.