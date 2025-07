Sanremo: l'Ariston rivive il Festival in bianco e nero: 'Non ha l'età', la mostra immersiva con l'intelligenza artificiale

Nell’attesa che riprendano gli spettacoli, l’estate 2025 al Teatro Ariston di Sanremo prosegue con un’esperienza unica, un ponte straordinario tra la magia del presente e il fascino indimenticabile del passato della manifestazione canora più celebre del nostro Paese. Dal 23 luglio al 31 agosto 2025, tutti coloro che acquisteranno un biglietto per l’esclusivo tour del teatro, per una delle proiezioni cinematografiche in programma nelle varie sale, o per uno spettacolo teatrale in cartellone, riceveranno un ticket omaggio, valido per due persone, per accedere alla mostra “Non ha l'età. Il festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976”, ospitata presso la Sala Incontri dell’Ariston.

La mostra “Non ha l’età” non è una semplice esposizione, ma un viaggio emozionale e nostalgico nell’epoca d’oro del Festival della Canzone Italiana.Progetto espositivo di Gallerie d’Italia Torino e Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Private Banking, e curata dal critico televisivo Aldo Grasso, la mostra presenta 85 fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo sulle edizioni del Festival fra il 1951 e il 1976, ultimo anno in cui la kermesse si svolse al Casinò di Sanremo per poi trasferirsi al Teatro Ariston nel 1977, prima edizione trasmessa a colori in televisione.

Attraverso immagini iconiche, filmati rari e cimeli, i visitatori potranno rivivere i primi anni della kermesse che ha cambiato la cultura dell’Italia diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Dai sorrisi di Nilla Pizzi alle braccia spalancate di Domenico Modugno, dal carisma di Mina e Adriano Celentano fino ai volti che hanno fatto la storia del bianco e nero televisivo, la mostra celebra le radici di un evento che ha fatto conoscere Sanremo in tutto il mondo.

A rendere questa mostra un evento memorabile è l’innovativo utilizzo delle più moderne tecnologie. “Non ha l'età”, infatti, non è un’esposizione statica: grazie a un sofisticato impiego dell'Intelligenza Artificiale, le fotografie storiche e i frammenti video d’epoca prendono letteralmente vita. I visitatori resteranno a bocca aperta di fronte ai volti dei cantanti e dei presentatori che non saranno più immobili: l’AI animerà i loro sguardi, i sorrisi e le espressioni, creando un effetto di realismo sorprendente e quasi magico. Allo stesso tempo, brevi filmati d’archivio sono stati restaurati, resi fluidi e immersivi con tecniche di realtà aumentata, trasformando documenti storici in scene vibranti e vive.

Questa fusione tra memoria e innovazione tecnologica crea un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di emozionare chi ha vissuto quegli anni e di affascinare le nuove generazioni.



Dettagli della promozione:

· Periodo: Dal 23 luglio al 31 agosto 2025.

· Come funziona: Acquista un biglietto per il Tour dell’Ariston, per il cinema o per uno spettacolo teatrale e ricevi un voucher omaggio valido per 2 ingressi alla mostra “Non ha l'età. Il festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976”.

· Dove: Teatro Ariston, Via Matteotti, 212, Sanremo (IM).

· Info e biglietti: Per orari, programmazione e acquisto biglietti del tour, visitare il sito ufficiale www.aristonsanremo.com.

La mostra “Non ha l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero” è una straordinaria occasione per immergersi nella magia del Festival di Sanremo delle origini. Un viaggio visivo ed emozionale che celebra l’epoca d’oro della musica italiana.