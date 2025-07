Ventimiglia, nel weekend due eventi della rassegna "Incontri in giardino"

La SPES e Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con la Libreria Logoteca, organizzano la rassegna estiva “Incontri in giardino” di sette incontri tra storia, letteratura e musica. Ingresso libero e gratuito seguito da rinfresco.

Appuntamenti questa settimana:

- Sabato 26 luglio, ore 18. presso il Mulino Lab, corso Repubblica 25, dietro il distributore IP (ex Erg), Camporosso:

“Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia”, ed. Infinito, con Enzo Barnabà, scrittore e storico.

- Domenica 27 luglio, ore 18. Presso il giardino della SPES in corso Limone 63, Roverino, accanto al Palaroja, Ventimiglia:

“L’ultima rivoluzione dei vecchi ribelli”, testo originale, con Francesco Scarrone, Elisa Nesta e Julien Cohen Lacassagne. Letture animate e musica.

Incontri successivi:

Domenica 3 agosto, ore 18, presso il giardino della SPES in corso Limone 63, Roverino, accanto al Palaroja, Ventimiglia. “Botte da derby. Quello Juventus-Torino 3-1 del 27 ottobre ‘63 finito in rissa”, ed. Infinito, con Ico Ferrero, ricercatore, appassionato di calcio e… veterinario – Chitarre del “Duo per caso”.

Domenica 10, agosto, ore 18, presso il giardino della SPES in corso Limone 63, Roverino, accanto al Palaroja, Ventimiglia. “La Notte delle Scimmie”, ed. Frilli, con Lorenzo Beccati. Un giallo ambientato nella Villa Voronoff di Grimaldi e a Ventimiglia, scritto dallo sceneggiatore di “Striscia la Notizia” che dà voce al Gabibbo. Segue cena solidale.