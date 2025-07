Ventimiglia, ok dalla Giunta per portare il gas naturale anche nelle frazioni

La Giunta Comunale di Ventimiglia ha approvato nei giorni scorsi una delibera per la valorizzazione della rete di distribuzione del gas naturale, confermando la delega al Comune Capoluogo di Provincia, come previsto dalla normativa, per la redazione degli atti della gara dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM).

In particolare, nell’ambito delle competenze riservate al Comune di Ventimiglia, l’Amministrazione – in coerenza con le linee programmatiche di mandato – già lo scorso anno aveva incaricato un tecnico specializzato ai fini di valutare l’estensione della rete del gas naturale dalla città verso le frazioni che ne risultavano ancora sprovviste.

L’analisi costi-benefici prevista dalla normativa, a seguito dello studio condotto e delle indicazioni fornite al tecnico, ha portato all’inserimento negli atti di gara per lo sviluppo della rete ad oggi esistente, di circa 15 chilometri di nuova rete, a copertura delle località di San Lorenzo, Sant’Anna, San Bernardo, Seglia, Varase, Sant’Antonio e Carletti.

"Si tratta di un passaggio fondamentale per la qualità della vita degli abitanti delle frazioni, che dimostra la volontà di questa Amministrazione di riprendere in mano una pratica ferma da decenni, per la quale era stato preso un preciso impegno in campagna elettorale".

L’effettiva realizzazione dell’intervento sarà naturalmente subordinata all’esito positivo della gara ATEM GAS e sarà definita in base ai tempi previsti dall’offerta aggiudicataria. Con questo provvedimento, si pone un primo, concreto passo per rispondere a un’esigenza sentita da centinaia di famiglie che, non avendo accesso diretto a tale servizio, subiscono evidentemente un disagio dal punto di vista economico e sociale.