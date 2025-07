Ventimiglia, da venerdì riapre completamente al traffico la Galleria del Monte

Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta autostradale A10 Savona – Ventimiglia, e il Comune di Ventimiglia annunciano che nella mattinata di venerdì 25 luglio 2025 riaprirà al traffico la Galleria del Monte situata in prossimità della nuova barriera di Ventimiglia.

Nel dettaglio, saranno ripristinate le due corsie per senso di marcia sia in direzione Francia che in direzione Italia.

Lo scambio di carreggiata, attivato per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della galleria (adeguamenti ai requisiti di sicurezza richiesti dal D.L.gs 264/2006 tra cui la realizzazione di una via di fuga interna ai fornici avente lunghezza di circa 20 m e diametro interno di 8 m), verrà rimosso nella notte fra giovedì 24 e venerdì 25 luglio.

"Siamo felici di poter riaprire al traffico la Galleria del Monte dopo circa un anno di intenso lavoro svolto all’interno delle finestre temporali condivise con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Liguria che ha impegnato una media di circa 50 addetti al giorno tra maestranze delle ditte terze appaltatrici e tecnici della concessionaria» ha dichiarato Bernardo Magrì, Amministratore Delegato Concessioni del Tirreno. «Con la riapertura della galleria nella sua configurazione finale a due corsie per senso di marcia - ha proseguito Magrì – i viaggiatori potranno beneficiare pienamente delle ricadute positive derivanti dall’apertura della nuova barriera di Ventimiglia recentemente inaugurata. Con quest’ultima rimozione – ha concluso Magrì – l’intera tratta A10 Savona – Ventimiglia sarà sgombra da cantieri fino al prossimo lunedì 8 settembre".

"Già nelle scorse settimane avevo chiesto rassicurazioni a Concessioni del Tirreno in merito alle tempistiche di ripristino della galleria che dalla barriera autostradale conduce verso la Francia - dichiara il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro. Accolgo quindi con soddisfazione la notizia della sua riapertura: si tratta di un passaggio atteso da tempo, che restituisce fluidità a un’arteria strategica per il nostro territorio. La chiusura aveva infatti generato turbative al traffico, considerato il forte flusso turistico e commerciale proveniente proprio dalla Francia e i numerosi frontalieri che, quotidianamente, percorrono la tratta. Una notizia positiva per Ventimiglia e per tutto il ponente ligure".

Nella prossima finestra lavorativa autunnale, che avrà inizio da lunedì 15 settembre, saranno previste saltuarie chiusure della galleria per il completamento delle operazioni di collaudo degli impianti realizzati.