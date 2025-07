Taggia: da settembre nuovo Ecomobile in centro ad Arma con tessera magnetica: “Le utenze domestiche interessate saranno contattate direttamente dal Comune”

Dal prossimo 23 settembre sarà introdotta, in via Blengino presso il parcheggio adiacente all’ex passaggio a livello, l’isola ecologica mobile (Ecomobile) per il conferimento dei rifiuti domestici. La nuova postazione potrà essere utilizzata esclusivamente tramite tessera magnetica e solo dalle utenze individuate dall’Ufficio Ambiente del Comune di Taggia e da Amaie Energia e Servizi. Gli utenti interessati saranno contattati direttamente dai dipendenti comunali.

Sarà possibile conferire i rifiuti dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18. Nello specifico saranno interessate tutte le utenze domestiche registrate ai seguenti indirizzi:

• Via Queirolo civici 43 – 45 – 47- 49 – 61- 65 – 71 e 12 – 22 -26 -32 – 34 – 36 – 50 – 60 - 70

• Via Bagni civico 7

• Vico Romano civici 08 – 10 – 12 – 14 – 16/1

• Via Boselli civici 1 – 6 – 7 – 19 e 16 – 20 – 28 – 34 - 56

• Via Cornice civici 18 – 28 – 38 – 82 – 71 e 9 – 13 – 19 – 29 – 47 – 51 – 57

• Via Blengino civici 49 – 7

“L’obiettivo è quello di migliorare il decoro cittadino andando a contrastare gli abbandoni che spesso abbiamo constatato nei pressi delle batterie di prossimità, in aree pubbliche, nel centro di Arma - spiega l’assessore all’Ambiente Espedito Longobardi - e questa nuova modalità di conferimento andrà quindi a sostituire quella utilizzata fino a oggi dagli utenti interessati (porta-a-porta o batterie di prossimità). Rimarranno invece le batterie condominiali posizionate in aree private".

Sergio Tommasini, presidente di Amaie Energia e Servizi, aggiunge: "Dal porta-a-porta all’Ecomobile informatizzata significa più comodità, maggiore flessibilità e un controllo puntuale grazie alla tessera magnetica". La consegna delle prime tessere magnetiche partirà già il 24 e il 31 luglio. Gli utenti interessati, che si ricorda verranno contattati dall’Ufficio Ambiente del Comune di Taggia, potranno ritirare la tessera dalle 11 alle 17, presso la sede comunale in Via San Francesco 441. Con le stesse modalità e orari, sarà possibile ritirare la tessera magnetica anche il 21 e il 28 agosto.

L’Ufficio Ambiente rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, tramite telefono 0184/476222, e/o indirizzo email ambiente@comune.taggia.im.it.