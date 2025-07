Biodiversità a Capo Sant'Ampelio: giornata alla scoperta delle meraviglie del mare di Bordighera (Foto e video)

Una giornata alla scoperta delle meraviglie del mare di Bordighera e di Capo Sant’Ampelio. Bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni questa mattina si sono ritrovati presso i bagni Amarea dove hanno potuto seguire una lezione di biologia marina, correlata da immagini, grazie all'iniziativa proposta da Bordighera Blu Park.

Un'occasione anche per conoscere e avvicinarsi e conoscere alle attività del progetto che, dall’inizio del 2023, promuove azioni orientate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dell’ambiente marino che si apre intorno a Capo Sant’Ampelio, dalla costa alle aree profonde. Tra le attività ci sono, infatti, incontri di divulgazione con le scuole della città, ai quali hanno partecipato centinaia di studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, ma anche immersioni e monitoraggi subacquei nell’area dei “Tuvi”, antistante il Capo, nonché uno storytelling divulgativo per far conoscere al pubblico più vasto possibile il mare di Bordighera. Nel 2023 Bordighera Blu Park è stato tra i protagonisti del programma Lineablu di Rai1 mentre nel giugno 2024 il progetto è stato raccontato sulle pagine di Topolino. A breve verranno, inoltre, installati dei pannelli subacquei illustrativi a Sant'Ampelio.