Ospedaletti, ecco il programma degli eventi fino a sabato: musica e balli protagonisti

Dopo il 'sold-out' registrato sabato scorso per la terza edizione della Sagra della Trombetta, il calendario delle manifestazioni estive di Ospedaletti propone questa sera, 22 luglio, alle h.21 'Balli di gruppo' in Piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness. Domani sera, mercoledì, alle h.21,30 presso l'Auditorium per la rassegna 'Ospedaletti in Classica', concerto dal titolo “Declinazioni d'amore” organizzato dall'Associazione Ars Longa in collaborazione con Associazione Legami. Ingresso libero.

Il giorno dopo, giovedì 24 luglio, sempre presso l'Auditorium alle h.21,30 è la volta della quarta edizione di 'Musica in Rete 2025' con la cantautrice e pianista Carlot-ta e il cantautore Giovanni Block, a cura dell'Associazione Mappamondo e Casa Africa.

Venerdì torna 'Musica in Pista', balli e musica on the road, alla consolle DJ Tex sempre alle 21,30. Sabato 26 in Piazza IV Novembre concerto rock italiano con il gruppo musicale 'D-Sparsi' dalle h.21,30.