Sanremo, al via il primo laboratorio in piazza Nota per bambini dai 5 ai 13 anni

Si terrà domani sera, mercoledì 23 luglio, alle ore 21 in piazza Nota, il primo laboratorio inserito nel programma estivo del museo civico. L’incontro, dal titolo “Colori in gioco”, è dedicato a bambini dai 5 ai 13 anni.

Si tratterà di un approccio ludico e divertente al mondo della pittura in cui i colori vengono utilizzati in modo fantasioso per creare nuove forme e per reinterpretare, con grandi pois colorati, animali e personaggi tratti dal mondo dell’illustrazione. Le tempere si mescolano con l’acqua creando effetti sempre nuovi e suscitando stupore negli occhi dei bambini.

I laboratori, della durata di circa un’ora, sono tutti ad ingresso gratuito. E’ previsto un massimo di 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700 (da martedì a domenica, ore 10-13 e 17.30-22.30).

Di seguito i successivi appuntamenti:

LABORATORI ESTIVI AL MUSEO

Mercoledì 30 luglio e Mercoledì 3 settembre – ore 21.00

Laboratorio archeologico CONOSCIAMO I PRIMI SANREMESI (età 8-12 anni)

Breve visita guidata delle collezioni archeologiche per genitori e ragazzi. Laboratorio pratico sul riconoscimento degli utensili preistorici e sul loro utilizzo. Evoluzione della lavorazione della pietra dal Paleolitico al Neolitico, dal chopper al bifacciale alle punte di freccia e all’ascia in pietra levigata. Riconoscimento pratico delle ossa degli animali preistorici, fonte primaria di cibo per l’uomo del Paleolitico. I ragazzi potranno sperimentare manualmente il contatto con i reperti veri (normalmente visibili solo nelle vetrine espositive del museo) e provare loro stessi ad utilizzarli.

Mercoledì 6 agosto e Sabato 13 settembre – ore 21.00

Laboratorio artistico ANTONIO RUBINO. DECORIAMO IL MARE (età 5-13 anni)

L’artista sanremese Antonio Rubino raccontato attraverso i disegni che hanno reso unica la sua produzione artistica. Pesci, anemoni e stelle marine vengono colorati e decorati con granelli perlescenti per ricreare il luccichio del mare. I singoli pesci, nati da un lavoro individuale, vengono poi incollati su una grande superficie blu. Nasce così un’opera collettiva, estremamente variegata nella scelta delle forme e dei colori.

Mercoledì 13 agosto e Sabato 20 settembre – ore 21.00

Laboratorio artistico LA CITTÀ A SOQQUADRO. CREA LA TUA CITTÀ INVISIBILE (età 8-13 anni)

La città ricostruita come un puzzle: strade, palazzi e spazi urbani scomposti e ricomposti in una nuova visione scenica. Creazione, a tecnica mista, di una piccola scenografia della città di Sanremo. Laboratorio ispirato alle “Città invisibili” di Italo Calvino. “… La mente del Gran Kan partiva per suo conto e, smontata la città pezzo per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli…” (Italo Calvino, “Le città invisibili”).

Mercoledì 20 agosto - ore 21.00

Laboratorio artistico COLORI IN GIOCO (età 5-13 anni)

VISITE GUIDATE ESTIVE

Tutti i venerdì dal 25 luglio al 12 settembre

Appuntamento ore 21,00 in Piazza San Siro (durata 2 ore). Visita del Museo Civico e della Pigna. Ingresso gratuito senza prenotazione.