Domani, mercoledì 23 luglio 2025, il laboratorio musicale per i bimbi in programma alle ore 18.00 presso il Chiosco della Musica (lungomare Argentina) a Bordighera non potrà avere luogo.

Lo rende noto il Comune.

Questo per consentire la preparazione della conferenza con immagini e video che, alle ore 21.00 sempre al Chiosco della Musica, racconterà il mare di Bordighera attraverso il progetto Bordighera Blu Park.