Degrado, bivacchi e incuria: Ventimiglia 'chiude' la galleria di via Ruffini (Foto e video)

Degrado, bivacchi e incuria giornalieri e così sono state installate delle cancellate, in prossimità del condominio Astor, al fine di consentire la chiusura controllata della galleria tra via Ruffini e via Biamonti, ex via privata Firenze, a Ventimiglia.

Un provvedimento messo in atto in seguito a una specifica ordinanza firmata dal sindaco Flavio Di Muro. "Si tratta di un intervento reso urgente da numerosi esposti e denunce presentati dai residenti del condominio e delle aree limitrofe, nonché dai ripetuti interventi delle forze dell’ordine nella zona. La chiusura mira a garantire maggiore sicurezza e decoro in un tratto da tempo oggetto di criticità, quali l'abuso di sostanze alcoliche, pratiche igieniche fonte di compromissione per la pubblica decenza, dispersione di rifiuti quali bottiglie di alcolici, escrementi, nonché condotte delittuose intollerabili quali uso e spaccio di sostanze stupefacenti, e stazionamento di baby gang" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "La galleria sarà comunque accessibile dalle 6 alle 20 per consentire il passaggio dei cittadini mentre resterà chiuso nelle ore notturne dalle 20 alle 6, durante i giorni feriali, e per tutta la giornata nei giorni festivi".