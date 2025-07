Sanremo, volontari ripuliscono cimitero e parcheggio a Coldirodi (foto)

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari civici che hanno collaborato ai lavori a Coldirodi. L’interesse dell’amministrazione comunale verso le frazioni è sempre alto e poter contare su persone che hanno a cuore la realtà in cui vivono è per noi motivo di vera soddisfazione”.

Così il sindaco Alessandro Mager e l’assessore all’ambiente Ester Moscato intervengono a proposito dei lavori che hanno riguardato la pulizia della parte antica del cimitero e il parcheggio, nonché le aiuole dove gira la corriera.

I volontari che hanno partecipato alle operazioni di ripristino e pulizia appartengono al comitato "Coldirodi -IN" che collabora ormai da mesi con l’amministrazione comunale.

"Da quando si è insediata la nuova Amministrazione – concludono i volontari- abbiamo regolarmente collaborato per la nostra frazione in modo costruttivo attraverso il comitato, riscontrando sempre disponibilità e grande collaborazione da parte del sindaco, degli assessori, dei consiglieri e degli uffici comunali. Quando è stato realizzato il bando dei volontari civici molti colantini, giovani e meno giovani, hanno aderito proprio per lavorare sul territorio in collaborazione con il Comune. Riteniamo che il lavoro dei volontari civici, su tutta la città, sia una risorsa importante per cui invitiamo ancora più cittadini a seguirne l'esempio."