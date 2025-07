Due soci del Lions Club Sanremo Host nel gabinetto del Governatore Distrettuale 108 IA3 per l’anno 2025/2026

Due soci del Lions Club Sanremo Host faranno parte del Gabinetto del Governatore Distrettuale 108 IA3 per l’anno 2025/2026. Si tratta del massimo organismo che supporta Mauro Imbrenda, il Governatore del Distretto Lions, nell'amministrazione e nella gestione delle attività dell'Associazione all'interno del distretto. Si tratta della Tesoriere dott.ssa Chiara Aprosio laureata a Genova in “Economia e Istituzioni Finanziarie” con il massimo dei voti, entrata a far parte del mondo della consulenza finanziaria, occupandosi di gestione del risparmio e protezione del risparmio, mettendo a pieno frutto i suoi studi.

“Ogni giorno - dice Chiara - entro in contatto con tante persone, ognuna con esigenze ed obiettivi diversi. Il mio compito è far emergere i bisogni e trovare, insieme, il percorso migliore per raggiungerli. Essere una guida per il cliente, seguirlo, non lasciarlo mai solo e dargli serenità, queste sono le caratteristiche che mi contraddistinguono". Quest’anno, Chiara avrà uno dei ruoli più importanti a livello distrettuali e si tratta di un enorme orgoglio per il Lions club Sanremo Host che ha avuto l’onore di farla “crescere” come Leo prima e socia subito dopo.

Insieme a lei nella squadra del Governatore ci sarà un secondo socio del Lions club Sanremo Host: Vincenzo Benza in qualità di Past Governatore Distrettuale che manterrà un fondamentale ruolo di consulenza e guida all'interno del distretto, mettendo a disposizione la sua esperienza e conoscenza dopo aver concluso nel precedente anno un servizio tanto fondamentale quanto importante. Tutto il club si congratula con estremo entusiasmo e partecipazione in quanto quest’anno verrà festeggiato il 70esimo compleanno del club con iniziative e services, già programmati dal Presidente Giorgio Cravaschino, che porteranno ulteriore lustro, ma soprattutto solidarietà e beneficenza in virtù dello spirito lionistico.