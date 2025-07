Ventimiglia, derubano una coppia al ristorante: la Polizia li incastra grazie al GPS del cellulare

Una cena in riva al mare si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti di Bolzano, derubati con destrezza in un ristorante di Passeggiata Oberdan a Ventimiglia. È successo nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, quando la Polizia è intervenuta in piazza Costituente a seguito della denuncia dei due villeggianti.

La coppia si è accorta del furto solo al termine della serata: dalla borsa, appesa allo schienale della sedia, erano spariti un iPhone, un orologio sportivo, un astuccio con occhiali da sole graduati, il portafoglio con contanti, carte di credito, patente e altri documenti.

Immediato l’intervento della Squadra Volanti del Commissariato di Ventimiglia, che ha attivato il sistema di geolocalizzazione del cellulare: il dispositivo risultava nelle vicinanze, proprio nei pressi di piazza Costituente. Contemporaneamente, gli agenti hanno esaminato i filmati di videosorveglianza del ristorante, riuscendo a identificare due uomini come autori del furto.

Poco dopo, i due sospetti – entrambi extracomunitari, con un trolley e uno zaino – sono stati notati in strada e riconosciuti per tratti somatici e abbigliamento. Uno di loro ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato.

Con i due fermati al seguito, gli agenti sono tornati sul luogo segnalato dal GPS e hanno ritrovato l’intera refurtiva, nascosta in modo ingegnoso: il telefono e l’orologio erano stati avvolti nella carta stagnola e infilati dietro i cassonetti, mentre la borsa e gli occhiali si trovavano in un contenitore della raccolta differenziata, e il portafoglio era stato incastrato tra un vaso in cemento e un muro.

La refurtiva è stata restituita alla coppia, che ha ringraziato la Polizia per l’efficienza e la rapidità dell’intervento.

I due uomini sono stati accompagnati in Commissariato. Dai controlli è emerso che uno di loro era irregolare sul territorio italiano e già destinatario di più ordini di espulsione non rispettati. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. Per l'uomo irregolare è scattata anche la segnalazione per violazione dell’ordine del Questore. La loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia.