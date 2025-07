'Una notte in tenda a Melosa', Gibelli: "L'Amministrazione comunale offrirà la gita ai bambini di Camporosso" (Foto)

"Una notte in tenda a Melosa" verrà proposta ad agosto dal comune di Camporosso in collaborazione con Asd Nonsolosport e il ristorante bar rifugio escursionistico Colle Melosa per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Per l'occasione l'Amministrazione comunale offrirà il soggiorno a quaranta bimbi residenti a Camporosso. "Siamo lieti di annunciare che, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale offrirà gratuitamente ai bambini di Camporosso una splendida gita nelle nostre amate montagne!" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Vivremo insieme un’esperienza indimenticabile immersi nella natura di Melosa, con una notte in tenda sotto il cielo stellato".

Il 2 e il 3 agosto i bambini potranno partecipare a una passeggiata con Fiorenzo D'Annunzio alla scoperta degli animali e a un laboratorio di pittura sulle esperienze vissute durante l'escursione. "Il soggiorno è previsto per il 2 e 3 agosto ed è riservato ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. I posti disponibili sono 40" - dice il primo cittadino - "La gita è organizzata in collaborazione con l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia, a cui potrete rivolgervi per iscrizioni e informazioni contattando il 349 7741433. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’avventura speciale nella natura!".