Sport per tutti: Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo lanciano il Bando 'Supporter' da 280.000 euro

La forza dello sport come motore di coesione sociale, inclusione e benessere è al centro del nuovo bando “Supporter”, promosso da Fondazione Carige in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, e destinato alle associazioni sportive dilettantistiche di piccole e medie dimensioni attive nella Città Metropolitana di Genova e nelle province di Imperia e Savona.



L’iniziativa, che ha visto la Fondazione torinese scegliere Fondazione Carige per il territorio ligure, si inserisce nel contesto del riconoscimento della Liguria come Regione Europea dello Sport 2025, rappresentando un’opportunità concreta per valorizzare il ruolo dello sport come leva di sviluppo sociale e territoriale.

Con uno stanziamento complessivo di 280.000 euro, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere e rafforzare il tessuto sportivo locale, valorizzando quelle realtà che quotidianamente operano al servizio delle comunità e, in particolare dei giovani, delle famiglie e delle persone in condizioni di fragilità. Il bando, che mira a dare un sostegno concreto alle attività per coprire i costi operativi essenziali delle spese ordinarie necessarie alla vita quotidiana delle associazioni sportive dilettantistiche, si propone anche di rendere più semplice e accessibile l’ottenimento dei contributi, alleggerendo gli oneri burocratici e prevedendo una compilazione semplificata da presentare. Le ASD delle province di Genova, Imperia e Savona potenzialmente interessate al bando sono circa 2.000.

La sinergia tra Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo si traduce così in un intervento concreto a favore di un comparto che, pur essendo di fondamentale importanza per la qualità della vita nei territori, spesso fatica ad accedere ai canali ordinari di finanziamento.

“Sostenere le associazioni sportive dilettantistiche significa rafforzare il tessuto sociale dei nostri territori – dichiara Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige -. Lo sport è uno strumento potente di inclusione e crescita, capace di generare relazioni, promuovere il benessere e prevenire forme di marginalità. Questo bando, realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, intende dare un sostegno tangibile alle realtà che ogni giorno costruiscono comunità, a partire dai più giovani”.

“Supporter rappresenta un’ulteriore evoluzione del nostro modello di regranting, che si fonda su fiducia, prossimità e capacità di attivare alleanze strategiche. - commenta Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. - Affidando la gestione delle risorse a Fondazione Carige, partner autorevole e storico presidio in Liguria, puntiamo a una filantropia più rapida, mirata ed efficace, in grado di valorizzare il radicamento territoriale e semplificare i processi. Questo approccio ci consente di intervenire in modo più mirato nei contesti locali, valorizzando lo sport come leva di benessere individuale e coesione sociale, e generando ricadute concrete e durature sui territori”.

Sul totale dei 280.000 euro messi a disposizione dal bando, il contributo massimo per ciascuna richiesta selezionata sarà di 6.000 euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 13:00 di giovedì 25 settembre 2025, attraverso la piattaforma accessibile dal sito www.fondazionecarige.it .