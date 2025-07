Sanremo, ripristinati alcuni tratti di marciapiede in via Martiri e tracciata nuova segnaletica orizzontale (foto)

Nuova serie di lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo.

Negli ultimi giorni gli operai sono stati impegnati in via Martiri della Libertà per il ripristino di alcuni tratti di marciapiede, danneggiati da usura e tempo. Il piastrellato rotto è stato sostituito, riportando in sicurezza il camminamento dei pedoni.

Altri interventi hanno riguardato la tracciatura di segnaletica orizzontale, in particolare un attraversamento pedonale alla base di via Lamarmora nel quartiere di San Martino e alcuni parcheggi riservati a persone disabili in via Roccasterone.

In strada tre Ponti sono poi stati posizionati i dossi per limitare la velocità dei veicoli in transito.

Infine, gli operai sono intervenuti per il ripristino delle griglie e di parte del selciato in piazza Bresca, oltre che per mettere in sicurezza alcuni pali in via Nino Bixio.