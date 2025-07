Quota Liguria, al via alla compilazione delle domande per la misura che accompagna le Pmi verso la borsa

È attiva da oggi, lunedì 21 luglio, la modalità offline per la compilazione delle domande relative a Quota Liguria, la misura lanciata da Regione Liguria per sostenere le piccole e medie imprese del territorio nel percorso di accesso ai mercati dei capitali e alla quotazione in Borsa.



La misura, presentata ufficialmente lo scorso 5 giugno, ha una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, a valere sul PR FESR Liguria 2021–2027, e prevede contributi a fondo perduto fino a 600mila euro per ciascuna impresa, pari al 50% dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione e per le spese correlate nei tre anni successivi.



A partire da oggi, è possibile iniziare la compilazione della domanda attraverso la procedura offline, disponibile sul portale “Bandi On Line” di Filse. Le domande, una volta completate, potranno essere presentate ufficialmente dal 15 settembre al 30 dicembre 2025.



“Con Quota Liguria – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – vogliamo dare una grande opportunità alle imprese del nostro territorio: accompagnarle nel percorso verso la quotazione in Borsa, rafforzando il loro capitale, migliorando la visibilità e aumentando la capacità di attrarre investimenti. È un intervento concreto per sostenere la crescita, l’innovazione e l’occupazione qualificata in Liguria. Da oggi le aziende possono iniziare a preparare la domanda, per cogliere per tempo tutte le opportunità offerte da questa misura innovativa in ambito nazionale.”



La Liguria è stata la prima regione in Italia ad aver interamente dedicato una legge, approvata in consiglio regionale con il DDL 67 lo scorso maggio, alla promozione della capitalizzazione delle PMI.