La Regione rilancia l'entroterra: Scajola verifica i successi della rigenerazione urbana a Rezzo e Cosio d'Arroscia

Nel fine settimana, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha visitato i comuni di Rezzo e Cosio d’Arroscia, due realtà dell’entroterra interessate dal programma regionale di rigenerazione urbana.

A Rezzo, nella frazione di Cenova, è stata riqualificata la piazza principale, mentre a Cosio d’Arroscia l’intervento ha riguardato la storica piazza della Chiesa: due spazi centrali per la vita delle comunità locali, ora restituiti ai cittadini in una veste rinnovata e più sicura.



“È sempre una grande soddisfazione tornare in queste comunità – ha dichiarato l’assessore Marco Scajola – dove, grazie al nostro programma di rigenerazione urbana, sono stati portati a termine interventi che mettono al centro la valorizzazione dei borghi, la sicurezza e la qualità della vita. Un ringraziamento va ai sindaci e alle amministrazioni locali: è grazie al loro impegno quotidiano che riusciamo a pianificare e realizzare azioni strategiche per il miglioramento del territorio e del paesaggio".